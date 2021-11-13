MHP milletvekilleri Muş'taki "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programına katıldı - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekillerinden oluşan heyet, "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı kapsamında Muş'ta sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Konya Milletvekili Esin Kara ve partililer, kentteki Göletli Park'ta bir araya geldiği STK temsilcileri ile muhtarlarla görüştü.

Milletvekili Fendoğlu, burada yaptığı konuşmada, ülkenin kıymetini ve değerini bilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye sahip çıkmanın boyunlarının borcu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin sınır dışındaki operasyonlarına değinen Fendoğlu, "İşgalcileri, Libya'nın dışına atarak, Libya'yı güvenli bir toprak ilan ettik. 'Ne işiniz var' diyorlar. Trablusgarp'ta binlerce şehit verdik. Geçmişini bilmeyen insanların bugün yüce Türk devletini yönetmeye talip olmaları abesle iştigaldir. Savunma sanayinde Türk milletinin hiç kimseye ihtiyacı yok. Kimseden bir tane mermi almamışız. Kendi ürettiklerimizle Libya'da başarıya ulaştık." diye konuştu.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine tepki gösteren Fendoğlu, şöyle konuştu:

"En son şehit yakınımızın kafasını kolunun altına alarak giden bir grup başkanvekili var. Güya seviyor, neredeyse alttan da kafasına vuracak. O şehit yakını eleştirebilir. Herkesin eleştirme hakkı var. Sizin de bana karşı eleştirme hakkınız var. Ama benim size küfür etmeye hakkım yok. Bu gücü nerden alıyorsunuz. Seni seçen, vekil olarak oraya gönderen millete kim hakaret ediyorsa, o vekillik sıfatı yakışmıyor, derhal istifa etsin."

Milletvekili Kara da Anadolu'da adım basmadık yer bırakmayacaklarını anlattı.

Cumhur İttifakı ile Türkiye'nin büyük bir yol aldığını söyleyen Kara, şunları kaydetti:

"Türkiye sınırları içerisindeki PKK'lı sayısı 100'ün altına indi. Türkiye bir oyunu daha bozdu, döndü Libya ile su anlaşması yaptı. Dedi ki 'mavi vatan artık Türkiye'nin garantisindedir.' Cumhur İttifakı olarak yönümüzü Kıbrıs'a döndük. 'Kıbrıs'ta artık Lefkoşa'nın kaderi, Ankara'nın kaderiyle birdir' diyen bir Cumhurbaşkanı var. Kapalı Maraş 46 yıl sonra Cumhur İttifakı sayesinde açıldı. Bugün Allah'a çok şükür SİHA'larımızı, İHA'larımızı, helikopterlerimizi, gemilerimizi yapacak teknolojimiz var. Dünyanın gözünün içine baka baka, dalga geçe geçe Azerbaycan'da, 'Paşinyan' diye diye Karabağ topraklarını geri aldık."

Heyet, programın ardından Valiliği ziyaret etti.