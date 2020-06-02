MHP milletvekilleri narenciye üreticilerinin sorunlarını Meclise taşıdı - Son Dakika

MHP milletvekilleri narenciye üreticilerinin sorunlarını Meclise taşıdı

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, narenciye sektöründe aşırı sıcaklardan kaynaklanan ürün kaybının doğal afet kapsamına alınmasını ve üreticilerin zararının karşılanmasını istedi.

MHP milletvekilleri narenciye üreticilerinin sorunlarını Meclise taşıdı, System.String[]

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, narenciye sektöründe aşırı sıcaklardan kaynaklanan ürün kaybının doğal afet kapsamına alınmasını ve üreticilerin zararının karşılanmasını istedi.

Kaşıkçı, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, narenciye sektörünün, aşırı sıcak hava nedeniyle bugünlerde sıkıntılar yaşadığını söyledi.

Mayıs sonuna doğru bölgede yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle meyve ağaçlarında büyük oranda yanma ve çiçek dökümü olduğunu dile getiren Kaşıkçı, üreticilerin, bir taraftan salgın tehdidi diğer taraftan artan maliyetlerle başa çıkmaya çalıştığını, bu maliyetleri nasıl karşılayacaklarını düşündüklerini belirtti.

Kaşıkçı, kışın don ve doludan, akabinde hastalıktan, son günlerde de aşırı sıcak ve rüzgardan mağdur olan üreticilerin bu yıl yüzde 80 oranında ürün kaybı yaşadığını ifade etti.

Narenciye üreticilerinin zararlarının karşılanmasına ilişkin hükümetten destek istediklerini ifade eden Kaşıkçı, aşırı sıcaklardan kaynaklanan ürün kaybının doğal afet kapsamına alınması ve bu kapsamda üreticilerin zararının karşılanmasını istedi.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) alanının genişletilmesi ile bu yıl sıcaklık ve kuraklık gibi afetlerin de sigorta kapsamına dahil edilmesini talep eden Kaşıkçı, "Çiftçilerin bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi ve önümüzdeki yıl içinde faizsiz destek verilmesi, çiftçilerimizin kullandığı elektrik enerjisi üzerindeki KDV'nin düşürülmesi talep ediyoruz." dedi.

Bu yıl yaşanan afet tehlikesi nedeniyle narenciye üretiminde beklenen ürün düşüklüğünün, ihracatı da olumsuz etkileyeceğine dikkati çeken Kaşıkçı, "İhracatımızda elde ettiğimiz pazarın korunması için Bakanlığımızın, ihracat birlikleriyle bu sorunun çözümü konusunda koordineli olarak çalışması, tek geçim kaynağı nerede ise narenciye üretimi olan Erzin ilçemize özel bir çalışma gerçekleşmesini Tarım ve Orman Bakanlığımızdan talep ediyoruz." diye konuştu.

Yanında getirdiği ve aşırı sıcaklar nedeniyle çürüyen narenciye meyvelerini basın mensuplarına gösteren Kaşıkçı, her ağaçta ortalama yüzde 70 oranında meyvenin döküldüğünü anlattı. Kaşıkçı, "Geriye yüzde 30'luk meyve kaldı. Bu da ağacın bütün enerjisini o meyvelere vereceği için hacimce çok büyük meyveler haline gelecek. Onların da ekonomik değeri yok. Bu yıl narenciye neredeyse sıfır çekecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Sıcak da doğal afettir"

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek de narenciye sektöründe çöl sıcakları nedeniyle yaşanan mağduriyetin giderilmesi gerektiğini söyledi.

Yağmur, dolu, afet, sel ve rüzgar gibi doğal afetlerin, TARSİM kapsamında olmasına rağmen sıcağın, bu kapsamda yer almadığını ifade eden Şimşek, "Soğuk, don, sel gibi sıcak da bir doğal afettir. Özellikle yaşanan son afette, Çukurova bölgesinin tamamında mandalina, portakal, limon gibi narenciye ürünlerinde yüzde 50'nin üzerinde zarar oluşmuştur." dedi.

İhracatta lokomotif görevi gören narenciye üreticisini gelecek yıllarda zor günlerin beklediğine işaret eden Şimşek, gelecek aylara ait çiftçi borçlarının faizsiz olarak ertelenmesini talep etti.

Çiftçilerin büyük kısmının tapu sorunu nedeniyle tarım sigortası yaptıramadığına değinen Şimşek, özellikle miras yoluyla gelen arazileri ekip biçen çiftçilerin sorunlarının çözümü için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının yasa çalışması yapması ve tapu güncellemesini gündeme alması gerektiğini belirtti.

Toplantıda, MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ile MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz da yer aldı.

Milletvekili, Mersin, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 05:21 Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP milletvekilleri narenciye üreticilerinin sorunlarını Meclise taşıdı - Son Dakika

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