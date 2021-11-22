MHP MİLLETVEKİLLERİNDEN, BAŞKANIMIZA ZİYARET - Son Dakika

Bir dizi programa katılmak üzere Adıyaman'a gelen MHP genel merkez yöneticileri ve milletvekilleri, MHP il yöneticileriyle birlikte Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Çeşitli programlara katılmak üzere Adıyaman'a gelen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, MHP MYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoglu, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, MHP Şanlıurfa Milletvekili ibrahim Özyavuz, MHP MYK Üyesi Eyüp Gönültaş, MHP Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Özgün, MHP İl ve Merkez İlçe Teşkialtı yöneticileri ile il ve ilçe Ülkü Ocakları başkanları, Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, misafirperverliğinden dolayı Belediye Başkanımıza teşekkür etti.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, misafirine Adıyaman hakkında bilgiler verdi. Adıyaman Belediyesi olarak, parti farkı gözetmeksizin, tüm halka hizmet etmeyi kendilerine şiar edindiklerini de söyleyen Başkanımız, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla 'Adım Adım 2023 İl İl Anadolu' temalı ziyaretler kapsamında misafir ettiğimiz MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Sayın Halil Öztürk, MYK Üyesi Malatya Milletvekili Sayın Mehmet Celal Fendoglu, Gaziantep Milletvekili Sayın Ali Muhittin Tasdogan, Şanlıurfa Milletvekili Sayın İbrahim Özyavuz, Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Sayın Eyüp Gönültas ve MHP Adıyaman İl Teşkilatına nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.