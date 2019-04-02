Son Dakika Haberleri: Mhp, Mucur'da Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti

Mhp, Mucur'da Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti

5 dakika önce

MHP Kırşehir İl Başkanlığı, Mucur ilçesinde seçim sonuçlarına itirazda bulundu.

Mhp, Mucur'da Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti, System.String[]
MHP Kırşehir İl Başkanlığı, Mucur ilçesinde seçim sonuçlarına itirazda bulundu.

İl Başkanı Arif Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mucur Belediye Başkanlığı seçimini 54 oy farkla kaybettiklerini aktararak, tespit ettikleri bazı yanlışlıklar nedeniyle dün 22 sandık için Mucur Seçim Kuruluna itirazda bulunduklarını bildirdi.

Buradaki sonucun henüz kendilerine ulaşmadığını ifade eden Kılıç, itiraz süresini geçirmemek için hem MHP Kırşehir İl Başkanlığı hem ilçe başkanlığı hem de adayın ayrı ayrı dilekçelerle İl Seçim Kuruluna müracaat ettiğini, Mucur'daki tüm sandıkların yeniden sayılması talebinde bulunduklarını vurguladı.

Mucur'da kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Atılgan Yılmaz 4 bin 75 oy, MHP adayı Hasan Hüseyin Köşker ise 4 bin 21 oy aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:10 Kaynak: AA

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