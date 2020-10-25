MHP Muğla İl Kongresi - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Muğla İl Başkanlığı 13. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Mehmet Korkmaz güven tazeledi.

Menteşe ilçesi Atatürk Spor Salonu'ndaki kongreye, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osman Karaosmanoğlu, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, diğer siyasi partilerin temsilcileri ve partililer katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrenin divan başkanlığını Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya yaptı.

Çetinkaya, burada yaptığı konuşmada, 2023 lider ülke Türkiye'ye hedefine, ülküsüne doğru adım adım ilerlediklerini söyledi.

Devlet olmanın, var olmanın, güçlü olmanın ve söz sahibi olmanın bu coğrafyada Türklüğün hakkı olduğunu belirten Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Bunun için de aziz milletimizin güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi'ne olan ihtiyacı da elbette ki elzemdir. Dolayısıyla sorunlarımızdan sıkıntılarımızdan sıyrılabilmek için, bölgede ve dünyada söz sahibi, muzaffer bir Türkiye olmak için emin adımlarla, Cumhur İttifakı olarak ilerliyoruz. Türkiye'nin yarınlarına milli ve ahlaki duruşu olan Cumhur İttifakı ve içerisinde oluşmuş olan Cumhurbaşkanlığı hükümet modeli ile ilerleyeceğiz inşallah."

Çetinkaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Bu kongrenin kaybedeni yoktur. Kazananı birlik, beraberlik, milliyetçi harekettir." sözünü de hatırlatarak, her iki adaya da "hayırlı olsun" dileğinde bulundu.

Mevcut il başkanı Mehmet Korkmaz ve Hacı Çelik'in hazırladığı iki listeyle gidilen seçimde 618 delegenin 545'i oy kullandı.

Seçimi 368 oy alan Korkmaz'ın listesi kazandı, Çelik'in listesi 175 oy aldı, 2 oy geçersiz sayıldı.

Korkmaz'ın yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluştu:

"Oğuz Akarfırat, Ferat Yüksel, Sümmani Ekici, Murat Bozlar, Bahadır Arslantaş, Atilla Dingil, Ferrah Soydan, Kemal Ceyhan, Nail Teker, Ali Korkmaz, İsmail Karaşehirli, Ayşe Aydın, Erdoğan Balaban, Bayram Deniz, Miraç Özcan, Kamil Mutlu Demirtaş, Hilmi Başpınar, Özgür Özcan, Emre Kısa, Yakup Ekşioğlu, Fikri Akyürek, Özkan Yılmaz, Ayşe Akar ve Seval Dalca."