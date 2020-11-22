MHP Muş İl Başkanı Yüce, güven tazeledi - Son Dakika

Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Muş İl Başkanlığı'nın 13. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi.

Öğretmenevi konferans salonunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, yaptığı konuşmada, hendek ve barikat operasyonlarında 793 asker ve polisin şehit olduğunu anımsattı.

Bölge insanın PKK'nın zulmüne maruz kaldığını, insanların evlerinden kaçırıldığını, dağa kaçırıldığını belirten Kılavuz, şöyle konuştu:

"Bunu yapan kimdi? PKK'ydı. Sözde belediye başkanları vardı. Devletin verdiği maddi imkanları Kandil'e aktarıyordu. Belediyelerin araçları, imkanları PKK'nın emrinde çalışıyordu. Yerlerin altına tüneller açıyorlardı ve sonrasında kurulan tuzaklarla aslanlarımızı şehit ediyorlardı. Kemal Kılıçdaroğlu, şehit ailelerini aklına getirsin, şehit çocuklarını döşünsün, ondan sonra 'Selahattin Demirtaş'a özgürlük' desin. Onun için burada Amerika'nın, Fransa'nın, Yunanistan'ın ve Ermenistan'ın, Türkiye'nin ve Türk milletinin düşmanlarının buluştuğu noktaya bakın Kemal Kılıçdaroğlu'da vardır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun maalesef bu ülkeye karşı bir düşmanlığı, bir alerjisi vardır. Bu milletin hayrını istemiyor."

Cumhur ittifakının devlet, millet ve ülke için el ele, gönül gönülle vererek mücadele ettiğini vurgulayan Kılavuz, şöyle devam etti:

"PKK terör örgütünün kökü kazınmak üzere. İçişleri Bakanımız kararlı bir mücadelenin içerisinde. Askerlerimiz, polislerimiz, güvelik korucularımız, jandarmamız fedakarca bir mücadele yürütüyor. Sadece PKK ile değil, askerimiz, polisimiz hem Suriye'deki mazlum insanların hak ve menfaatini hem de milletimizin hak ve hukukunu korumak için mücadele veriyor. 30 yıldır kendi öz vatanı olan Karabağ'a Azerbaycan'daki soydaşlarımız hasret kalmıştır. Şimdi artık alındı. Orada hem Azerbaycan hem de Türk bayrağı dalgalanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti devletimiz kararlı bir şekilde terörle mücadele ediyor."

Konuşmaların ardından tek liste ile yapılan seçimde Osman Yüce, yeniden il başkanlığına seçildi.

Kongreye, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Hakkari, Van ve Bitlis MHP İl Başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer katıldı.