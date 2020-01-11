MHP MYK, MDK, Milletvekilleri ve İl Başkanları Ortak Toplantısı başladı - Son Dakika

İki gün sürecek değerlendirme toplantısında yarın, teşkilat çalışmaları ile ilgili yapılacak sunumun ardından Genel Başkan Bahçeli, basın toplantısı düzenleyecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'nin katılımıyla Meyra Otel'de ilk oturumu gerçekleştirilen toplantıda, akademisyenler "dış politika ve ekonomi"ye ilişkin sunumlar yapacak.

İç ve dış politikadaki gelişmelerin ele alınacağı " MHP Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları Ortak Toplantısı" başladı.

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