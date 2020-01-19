MHP MYK üyesi Alperen: "Cumhur İttifakı tankların üzerinde kuruldu" - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP MYK üyesi Alperen: 'Cumhur İttifakı tankların üzerinde kuruldu' - Son Dakika

MHP MYK üyesi Alperen: "Cumhur İttifakı tankların üzerinde kuruldu"

6 saat önce

MHP MYK üyesi Abdullah Bahadır Alperen, "15 Temmuz'da tank üzerinde kurulan Cumhur İttifakını yaşatacağız. Bu ittifakı korumak için de Burdur da ittifaka sadıktır.

MHP MYK üyesi Alperen:

MHP MYK üyesi Abdullah Bahadır Alperen, "15 Temmuz'da tank üzerinde kurulan Cumhur İttifakını yaşatacağız. Bu ittifakı korumak için de Burdur da ittifaka sadıktır. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan beyin bu ittifakları nezdinde partimizin çalışmaları devam edecek" dedi.


MHP Burdur İl Başkanlığı tarafından Kadın Kolları Başkanlığına atanan Nazan Oktay, tanıtım toplantısını Serenler Tepesinde gerçekleştirdi. Toplantıya katılan MHP Genel Merkez MYK ve YSK Temsilcisi Avukat Abdullah Bahadır Alperen, "31 Mart seçimlerinde Burdur'da 6 belediye başkanını kazandık. 6 belediye başkanlığının kazanılması sorasında Burdur'da MHP'den sıkça söz edilmeye başlanmıştır. Bizler milliyetçi olarak Burdur'da il belediyesini ve diğer belediye başkanlarının nasıl alırız ki bunun çalışmasını yapmalıyız" dedi.


Cumhur İttifakı'na karşı gelen ve bu ittifaka zarar verebilecek olan, gerek Milliyetçi Hareket teşkilatına bir takım usulsüz baskılar yapmaya çalışan kişilere ise zamanı geldiğinde en iyi cevabın verileceğini sözlerine ekleyen Alperen, "15 Temmuz'da tank üzerinde kurulan Cumhur İttifakını yaşatacağız. Bu ittifakı korumak için de Burdur da ittifaka sadıktır. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan beyin bu ittifakları nezdinde partimizin çalışmaları devam edecek" diye konuştu.


Toplantıya MHP İl Başkanı Hikmet Ökte, Kadın Kolları Başkanı Nazan Oktay, ilçe ve belde belediye başkanları katıldı. - BURDUR

Abdullah Bahadır Alperen, Merkez Yürütme Kurulu, Burdur, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 01:51 Kaynak: İHA
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