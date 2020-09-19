MHP Nallıhan İlçe Başkanı İlker Oymağaç güven tazeledi - Son Dakika

MHP Nallıhan İlçe Başkanlığına, İlker Oymağaç yeniden seçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrenin divan başkanlığını MHP İl Başkan Yardımcısı Adem yıldız, yaptı.

Yıldız, kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gönderdiği başarı mesajının okunmasının ardından konuşma yapan Oymaağaç ise kutlu davalarına, hangi görev ve sıfat ile olursa olsun fazilet, inanç, kararlılık ve samimiyetle hizmet edeceklerini söyledi.

Oymağaç, amaçlarının her zaman olduğu gibi Bahçeli'nin çizgisinden ayrılmadan ülke, ülkü ve Nallıhan olarak ve Nallıhan Cumhur, İttifakı olarak ellerinden gelen her şeyi yapmak olduğunu ifade etti.

MHP İlçe Başkanı İlker Oymağaç, şunları kaydetti:

"Cennet mekan Başbuğ Alparslan Türkeş'in yolundan ayrılmadan liderimiz genel başkanımız Devlet Bahçeli'nin emrinden ödün vermeden bu kutlu davamıza sonsuza kadar hizmet edeceğiz. Toyumuza hoş geldiniz. Partimizin 12. Olağan kongresinin partimize, ilçemize ülkemize hayırlı olması temennisiyle, rehberimiz Kuran, hedefimiz kızıl elma, ülkümüz Turan."