MHP Nar Belediye Başkan Adayını Açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisinde merkeze bağlı Nar kasabası belediye başkan adayı da belirlendi.

Milliyetçi Hareket Partisinde merkeze bağlı Nar kasabası belediye başkan adayı da belirlendi.



İl başkanı İlhan Kaya, Merkez İlçe Başkanı Gökhan Göğdemir, Kadın Kolları Başkanı Yıldız Gürbüz, Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker ve partili yöneticiler tarafından tebrik edilen MHP Nar Belediye Başkan Adayı Serkan Oduncu desteklerinden dolayı Parti yöneticilerine ve Nar kasabası halkına şimdiden teşekkür etti. - NEVŞEHİR

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