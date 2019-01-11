MHP Nevşehir Belediye Başkan Adayı Kılıç Gazetecilerle Buluştu
1 saat önce
MHP Nevşehir Belediye Başkan adayı Filiz Kılıç, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.
MHP Nevşehir Belediye Başkan adayı Filiz Kılıç, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Kılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle kahvaltılı program düzenledi.
Etkinlikte konuşan Kılıç, belediye başkanı seçilmesi halinde hayata geçirmeyi planladığı projelerini anlattı.
Programa, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, Ülkü Ocakları İl Başkanı Ali Türker ve parti yöneticileri de katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:26 Kaynak: AA
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