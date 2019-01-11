Son Dakika Haberleri: MHP Nevşehir Belediye Başkan Adayı Kılıç Gazetecilerle Buluştu

MHP Nevşehir Belediye Başkan Adayı Kılıç Gazetecilerle Buluştu

1 saat önce

MHP Nevşehir Belediye Başkan adayı Filiz Kılıç, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

MHP Nevşehir Belediye Başkan Adayı Kılıç Gazetecilerle Buluştu, System.String[]
MHP Nevşehir Belediye Başkan adayı Filiz Kılıç, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.


Kılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle kahvaltılı program düzenledi.


Etkinlikte konuşan Kılıç, belediye başkanı seçilmesi halinde hayata geçirmeyi planladığı projelerini anlattı.


Programa, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, Ülkü Ocakları İl Başkanı Ali Türker ve parti yöneticileri de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:26 Kaynak: AA

Filiz Kılıç, Nevşehir, MHP, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP'nin Siirt Belediye Başkan Adayı Muzaffer Furat'ın Skandal Paylaşımı Ortaya Çıktı Bakan Selçuk: İŞKUR Geçen Sene 1 Milyon 247 Bin 188 Kişiye İstihdam Sağladı

Son Dakika! Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği Gerekçesiyle İfade Veren Deniz Çakır: Suçlamalar Benim Duruşuma Ters Son Dakika! Türkiye, İstediğini Aldı! Koalisyon Askerleri, Suriye'den Çekiliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 13:30:58. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Nevşehir Belediye Başkan Adayı Kılıç Gazetecilerle Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]