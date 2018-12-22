MHP Nevşehir Belediye Başkan Adayı Tanıtıldı

MHP Nevşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Filiz Kılıç'ın tanıtımı amacıyla parti binasında basın toplantısı düzenlendi.

MHP Nevşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Filiz Kılıç'ın tanıtımı amacıyla parti binasında basın toplantısı düzenlendi.





Toplantıda konuşan MHP İl Başkanı İlhan Kaya, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) kurucu rektör olarak görev yapmış olan Kılıç'ın seçilmesi halinde kentin yeni bir çehreye kavuşacağına inandığını belirtti.





Kaya, "27 Kasım tarihinden bu tarafa parti genel merkezimizle yaptığımız istişareler neticesinde partimizin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli tarafından Nevşehir Belediye Başkan adayımızın Prof. Dr. Filiz Kılıç olması uygun görülmüştür. Hemşehrimiz Kılıç, Nevşehirimize tecrübesi ve vizyonu ile yeni bir çehre kazandıracaktır. Ayrıca Nevşehir tarihinde ilk kadın belediye başkanı olacaktır." dedi.



Kılıç da NEVÜ bünyesinde hizmet ettiğini, Nevşehir'e yeniden hizmet sunma şansı bulduğu için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.



Kılıç, şöyle konuştu:



"Sayın Genel Başkanımız, liderimiz Devlet Bahçeli'nin takdirleri, partili arkadaşlarımın, ülkücü gönüldaşlarımın, Nevşehirli hemşehrilerimin destekleriyle Belediye Başkan adaylığına, bu onurlu göreve, memleketime, baba ocağına bir kez daha hizmet etmeye talip oldum. Allah hiçbirimizi utandırmasın. İnanıyorum, yine birlikte, omuz omuza, yepyeni bir Nevşehir'e kavuşacağız. Bunun için var gücümüzle çalışacağız. Tek gayretimiz Nevşehir'in, Nevşehirli hemşehrilerimizin dertlerini, sıkıntılarını, sorunlarını ortadan kaldıracak bir belediyecilik anlayışını ihdas edebilmek. Talip olduğumuz belediye binasında bir makam, bir taht değil, Nevşehir'in gönlündeki tahta talibiz. Karşılık, kazanç beklemeden hizmete talibiz. Birine, birilerine değil, Nevşehir'e Nevşehirliye kazandırmak için buradayız ve Allah'ın izniyle kazanacağız."



Toplantıda, partinin MYK üyesi Mehmet Varol, Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanı Ali Türker ve partililer de yer aldı.

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