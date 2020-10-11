MHP Nevşehir İl Başkanlığına İlhan Kaya yeniden seçildi - Son Dakika

Yeniden il başkanı seçilen Kaya, desteklerinden dolayı partililere teşekkür etti.

Mevcut başkan Kaya ve eski Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanı Ali Türker 'in aday olduğu seçimde, oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sayıma geçildi.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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