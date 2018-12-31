MHP'nin 2 İlçe 5 Belde Belediye Başkan Adayı Daha Belli Oldu
1 saat önce
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi tarafından Nevşehir'in 2 ilçe ve 5 belde belediye başkan adayı daha açıklandı.
Milliyetçi Hareket Partisi
Genel Merkezi tarafından Nevşehir
'in 2 ilçe ve 5 belde belediye başkan adayı
daha açıklandı. MHP
Genel Merkezi tarafından 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde ilçe ve belde belediye başkan adayları
açıklanmaya devam ediyor. MHP Genel Merkezi tarafından Nevşehir'in Gülşehir
ve Hacıbektaş
Belediye Başkan adaylarının yanı sıra merkez ilçeye bağlı Çat
, Kavak
, Avanos
ilçesine bağlı Çalış, Kalaba
ve Özkonak
Belediye Başkan adayları açıklandı. MHP'nin 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan seçimlerde Gülşehir'de Şengezer Kürk, Hacıbektaş'ta Çağdaş Ozan Güneş
, Çat beldesinde Nihat Çetin, Kavak Beldesinde Feridun Bağcı, Çalış Beldesinde İlhami Aslan, Kalaba Beldesinde Ümit Köroğlu, Özkonak Beldesinde Mustafa Ertürk
ile seçimlere katılacağı açıklandı. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:49 Kaynak: İHA
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