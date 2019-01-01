Son Dakika Haberleri: MHP'nin 2 İlçe 5 Belde Belediye Başkan Adayı Daha Belli Oldu

MHP'nin 2 İlçe 5 Belde Belediye Başkan Adayı Daha Belli Oldu

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi tarafından Nevşehir'in 2 ilçe ve 5 belde belediye başkan adayı daha açıklandı.

MHP'nin 2 İlçe 5 Belde Belediye Başkan Adayı Daha Belli Oldu, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi tarafından Nevşehir'in 2 ilçe ve 5 belde belediye başkan adayı daha açıklandı.

MHP Genel Merkezi tarafından 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde ilçe ve belde belediye başkan adayları açıklanmaya devam ediyor. MHP Genel Merkezi tarafından Nevşehir'in Gülşehir ve Hacıbektaş Belediye Başkan adaylarının yanı sıra merkez ilçeye bağlı Çat, Kavak, Avanos ilçesine bağlı Çalış, Kalaba ve Özkonak Belediye Başkan adayları açıklandı. MHP'nin 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan seçimlerde Gülşehir'de Şengezer Kürk, Hacıbektaş'ta Çağdaş Ozan Güneş, Çat beldesinde Nihat Çetin, Kavak Beldesinde Feridun Bağcı, Çalış Beldesinde İlhami Aslan, Kalaba Beldesinde Ümit Köroğlu, Özkonak Beldesinde Mustafa Ertürk ile seçimlere katılacağı açıklandı. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Politika
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