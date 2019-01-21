MHP'nin 4 İlde Daha Adayı Belli Oldu
18 dakika önce
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz; Burdur, Çanakkale, Çorum ve Kırklareli belediye başkan adaylarını açıkladı.
MHP
Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz
; Burdur
, Çanakkale
, Çorum
ve Kırklareli
belediye başkan adaylarını açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, seçim komisyonunun yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli
'nin onayları sonucunda 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde bugün kesinleşen belediye başkan adaylarının isimlerini açıladı. 4 il olmak üzere toplamda 200 adayın ismi belirlendi. Buna göre Burdur Belediye Başkan adayı Uğur Şen, Çanakkale Belediye Başkan adayı Hakan Pınar
, Çorum Belediye Başkan adayı Kenan Şahin
ve Kırklareli Belediye Başkan adayı Derya Bulut
olarak belirlendi. Ayrıca 72 beldenin de adayları belirlendi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:31 Kaynak: İHA
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