Son Dakika Haberleri: MHP'nin 50. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlamaları

MHP'nin 50. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlamaları

1 saat önce

MHP'nin 50. kuruluş yıl dönümü kutlamaları 8-9 Şubat'ta Adana'da düzenlenecek.

MHP'nin 50. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlamaları, System.String[]
MHP'nin 50. kuruluş yıl dönümü kutlamaları 8-9 Şubat'ta Adana'da düzenlenecek.

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, yaptığı yazılı açıklamada, 1969'da Adana'da kurulan MHP'nin 50. kuruluş yıl dönümünde kentte bir dizi etkinlik gerçekleştirileceğini belirtti.

Avcı, 8 Şubat'ta genel başkan yardımcılarının katılımıyla Menderes Spor Salonu'nda açılacak sergide MHP'nin 1969'daki kongresine ilişkin görseller, partinin seçim afişleri ve pankartlarının yer alacağını aktardı.

9 Şubat'ta da Atatürk Anıtı'na çelenk sunacaklarını belirten Avcı, "Kutlama programlarımız Fuar Alanı'nda sürecek. Ülkücü sanatçıların sevilen şarkı ve türküleri seslendirecekleri fuar alanında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir konuşma yapacak." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:48 Kaynak: AA

Bünyamin Avcı, Şubat, Adana, MHP, Politika
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