MHP'nin 50. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlamaları
1 saat önce
MHP'nin 50. kuruluş yıl dönümü kutlamaları 8-9 Şubat'ta Adana'da düzenlenecek.
MHP
'nin 50. kuruluş yıl dönümü kutlamaları 8-9 Şubat
'ta Adana
'da düzenlenecek.
MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı
, yaptığı yazılı açıklamada, 1969'da Adana'da kurulan MHP'nin 50. kuruluş yıl dönümünde kentte bir dizi etkinlik gerçekleştirileceğini belirtti.
Avcı, 8 Şubat'ta genel başkan yardımcılarının katılımıyla Menderes
Spor Salonu'nda açılacak sergide MHP'nin 1969'daki kongresine ilişkin görseller, partinin seçim afişleri ve pankartlarının yer alacağını aktardı.
9 Şubat'ta da Atatürk
Anıtı'na çelenk sunacaklarını belirten Avcı, "Kutlama programlarımız Fuar Alanı'nda sürecek. Ülkücü sanatçıların sevilen şarkı ve türküleri seslendirecekleri fuar alanında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
bir konuşma yapacak." ifadesini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:48 Kaynak: AA
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