MHP'nin 50. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlamaları

MHP Bartın
İl Teşkilatı tarafından MHP'nin 50. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı
'ndaki tören, MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın
ve partililerin katılımıyla Atatürk
Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.
Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Özçelik, burada yaptığı konuşmada, Türk siyasi tarihinde hiçbir güç karşısında eğilmeyen MHP'nin, tüm zamanlarda Türk milletinin umut ışığı olduğunu söyledi.
Dünya siyaset tarihinde milliyetçi ülkücü hareketin bir benzerine rastlanılmadığını ifade eden Özçelik, şöyle konuştu:
"Bu nedenle çözülemeyen, bozguna uğratılamayan, her daim Türk'ün ve onun yüce devletinin kalbi olmaya devam edecektir. Türk gençliğinin, MHP lideri Devlet Bahçeli
'yi anlama ve çizdiği yol haritasını izleme oranı ne kadar yüksek olursa istikbalde Türk milleti aynı oranda huzurlu, mutlu ve müreffeh olacaktır. Türk gençliği, liderin işaret ettiği ufka gözünü kırpmadan bakmalı, kendini istikbale hazır hale getirmelidir. MHP, 50 yıllık tarihiyle Türk siyasetine damga vurmuş, yön vermiştir. Ne Mutlu Türküm diyene."