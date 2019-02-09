Son Dakika Haberleri: MHP'nin 50. Kuruluş Yıldönümü Dolayısıyla Atatürk Parkı'nda Çelenk Sunuldu

MHP'nin 50. Kuruluş Yıldönümü Dolayısıyla Atatürk Parkı'nda Çelenk Sunuldu

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) kuruluşunun 50. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Atatürk Parkı'nda bulunan anıta çelenk sunumunda bulundu.

MHP'nin 50. Kuruluş Yıldönümü Dolayısıyla Atatürk Parkı'nda Çelenk Sunuldu, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) kuruluşunun 50. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Atatürk Parkı'nda bulunan anıta çelenk sunumunda bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin kuruluşunun 50. yıldönümü kapsamında düzenlenen etkinlikte, Seyhan ilçesinde bulunan Atatürk Parkı'ndaki anıta çelenk sunarak saygı duruşunda bulunuldu. Çelenk sunumuna Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hüseyin Sözlü, MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy ve çok sayıda partili katıldı.

Partililer buradan 1969 yılında MHP'nin ilk kongresinin düzenlendiği Adnan Menderes Spor Salonu'ndaki "1969'dan Günümüze MHP" isimli sergiyi ziyaret etmek için ayrıldı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:02 Kaynak: İHA

Semih Yalçın, Milliyetçi Hareket Partisi, MHP, Politika
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