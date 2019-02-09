MHP'nin 50. Kuruluş Yıldönümü Dolayısıyla Atatürk Parkı'nda Çelenk Sunuldu
1 saat önce
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) kuruluşunun 50. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Atatürk Parkı'nda bulunan anıta çelenk sunumunda bulundu.
Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP
) kuruluşunun 50. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın
, Atatürk
Parkı'nda bulunan anıta çelenk sunumunda bulundu.
Milliyetçi Hareket Partisi'nin kuruluşunun 50. yıldönümü kapsamında düzenlenen etkinlikte, Seyhan
ilçesinde bulunan Atatürk Parkı'ndaki anıta çelenk sunarak saygı duruşunda bulunuldu. Çelenk sunumuna Cumhur İttifakı Adana
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hüseyin Sözlü
, MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy
ve çok sayıda partili katıldı.
Partililer buradan 1969 yılında MHP'nin ilk kongresinin düzenlendiği Adnan Menderes
Spor Salonu'ndaki "1969'dan Günümüze MHP" isimli sergiyi ziyaret etmek için ayrıldı. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:02 Kaynak: İHA
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