MHP'nin acı günü - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Serap Şule Kalın, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Kadın Kollarımızda önceki dönem emeğiyle, gayretiyle var olmuş, Sevgi IŞIK Hanımefendi'nin Covid-19 tedavisinde yaşam mücadelesini kaybettiğini üzülerek öğrendim. Rabbim mekanını cennet etsin. Ailesine ve camiamıza baş sağlığı diliyorum" ifadesiyle taziye mesajı yayımladı. - KAYSERİ

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