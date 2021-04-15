MHP'nin acı günü - Son Dakika

MHP'nin acı günü

15.04.2021 17:32
MHP'nin acı günü, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Kadın Kolları'nda önceki dönem görev alan Sevgi Işık, Covid-19'dan dolayı hayatını kaybetti.

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Kadın Kolları'nda önceki dönem görev alan Sevgi Işık, Covid-19'dan dolayı hayatını kaybetti.

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Kadın Kolları'nda önceki dönem görev alan Sevgi Işık bir süre önce koronavirüse yakalandı. Hastanede Covid-19 tedavisi gören Sevgi Işık, yaşam mücadelesini kaybetti.

Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Serap Şule Kalın, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Kadın Kollarımızda önceki dönem emeğiyle, gayretiyle var olmuş, Sevgi IŞIK Hanımefendi'nin Covid-19 tedavisinde yaşam mücadelesini kaybettiğini üzülerek öğrendim. Rabbim mekanını cennet etsin. Ailesine ve camiamıza baş sağlığı diliyorum" ifadesiyle taziye mesajı yayımladı. - KAYSERİ

MHP'nin acı günü

Milliyetçi Hareket Partisi, Koronavirüs, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MHP'nin acı günü - Son Dakika


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