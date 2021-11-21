MHP'NİN 'ADIM ADIM 2023, İL İL ANADOLU' HEYETİ, KÜTAHYA'DA - Son Dakika

MHP'nin 'Adım Adım 2023, İl İl Anadolu' programı, bu kez Kütahya'da yapıldı. TBMM İdare Amiri ve MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, "HDP, halkı aldatan partilerden biridir. İsmi de açılımı da budur. Küreselci, Siyonist, emperyalizmin stratejisi; ayrıcalıksız yurttaşlığa sahip olan ulus devletlerini etnik ayrıcalıkla bölmektir. HDP'nin amacı; emperyalizmin bu isteklerini sonuca ulaştırmaktır" dedi.

MHP'nin başlattığı 'Adım Adım 2023, İl İl Anadolu' programları kapsamında Kütahya'ya gelen heyet, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, esnaf ve muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıya TBMM İdare Amiri ve MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, MYK üyeleri Kadir Şekerci, Özgür Bayraktar, Volkan Dudu, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve üyeler katıldı.

Toplantıda konuşan MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, "Komşu ülkelerde yaşanan vahim gelişmelerin milli güvenliğimizi olumsuz etkilediği, yeni boyutlar kazandığı ve bu çemberin giderek daraldığı bir dönemden geçiyoruz. İçinde bulunduğumuz coğrafya; etnik ve mezhep ayrılıkları temelinde bu süreçlerin körüklendiği, iç savaşların yaşandığı, kanlı terör örgütlerinin at oynattığı, ayrışma, bölünme ve çatışma dinamitlerinin ortaya çıktığı çok ciddi güvenlik tehlikeleriyle karşı karşıya olmuştur" dedi.

'AYNI ÇATIDAN ÇIKMIŞLARDIR'

Türkiye'nin terör örgütleri ile mücadele ettiğini belirten Haberal, "Tarihin en karanlık 3 terör örgütü, PKK, PYD, YPG, IŞİD ve FETÖ'nün çok yönlü saldırıları Türkiye'yi amansız bir mücadeleyle baş başa bırakmıştır. HDP, halkı aldatan partilerden biridir. İsmi de açılımı da budur. Küreselci, Siyonist, emperyalizmin stratejisi; ayrıcalıksız yurttaşlığa sahip olan ulus devletlerini etnik ayrıcalıkla bölmektir. HDP'nin amacı; emperyalizmin bu isteklerini sonuca ulaştırmaktır. Memleketi habis bir ur gibi saran FETÖ de emperyalist stratejinin bir misyoneridir. Aynı çatıdan çıkmış ve aynı aklın ürünüdürler" diye konuştu.