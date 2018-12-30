MHP'nin Adıyaman Belediye Başkan Adayı Rıfat Erdem, Ağrı Belediye Başkan Adayı Servet Al ve Tunceli...
1 saat önce
IHAAW163527-SIY/30-12-2018- MHP'nin Adıyaman Belediye Başkan Adayı Rıfat Erdem, Ağrı Belediye Başkan Adayı Servet Al ve Tunceli Belediye Başkan Adayı Mücella Saler olarak belirlendi.
IHAAW163527-SIY/30-12-2018
- MHP
'nin Adıyaman
Belediye Başkan Adayı Rıfat Erdem, Ağrı
Belediye Başkan Adayı Servet Al ve Tunceli
Belediye Başkan Adayı Mücella Saler olarak belirlendi. 30.12.2018 16: 35: 27 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:41 Kaynak: İHA
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