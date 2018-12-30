Son Dakika Haberleri: MHP'nin Adıyaman Belediye Başkan Adayı Rıfat Erdem, Ağrı Belediye Başkan Adayı Servet Al ve Tunceli...

MHP'nin Adıyaman Belediye Başkan Adayı Rıfat Erdem, Ağrı Belediye Başkan Adayı Servet Al ve Tunceli...

1 saat önce

IHAAW163527-SIY/30-12-2018- MHP'nin Adıyaman Belediye Başkan Adayı Rıfat Erdem, Ağrı Belediye Başkan Adayı Servet Al ve Tunceli Belediye Başkan Adayı Mücella Saler olarak belirlendi.

MHP'nin Adıyaman Belediye Başkan Adayı Rıfat Erdem, Ağrı Belediye Başkan Adayı Servet Al ve Tunceli..., System.String[]
IHAAW163527-SIY/30-12-2018

- MHP'nin Adıyaman Belediye Başkan Adayı Rıfat Erdem, Ağrı Belediye Başkan Adayı Servet Al ve Tunceli Belediye Başkan Adayı Mücella Saler olarak belirlendi. 30.12.2018 16: 35: 27 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:41 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Adıyaman, MHP, Politika
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