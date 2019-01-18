Son Dakika Haberleri: MHP'nin Başkan Adayları Datça'da Gülada, Ortaca'da Güneş

MHP'nin Başkan Adayları Datça'da Gülada, Ortaca'da Güneş

1 saat önce

MHP'nin, Muğla'nın Datça ilçe belediye başkan adayı Feyzullah Gülada, Ortaca ilçe belediye başkan adayı ise avukat Recep Güneş oldu.

MHP'nin Başkan Adayları Datça'da Gülada, Ortaca'da Güneş, System.String[]
MHP'nin, Muğla'nın Datça ilçe belediye başkan adayı Feyzullah Gülada, Ortaca ilçe belediye başkan adayı ise avukat Recep Güneş oldu.

MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz, beraberinde partisinin Datça Belediye Başkan Adayı diş hekimi Feyzullah Gülada ve Ortaca Belediye Başkan Adayı avukat Recep Dural ile birlikte Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Başkan Korkmaz, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "Genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey ile adaylarımızı tanıştırarak istişare ettik. Kendisinin hayırlı dualarını aldık. Allah yar ve yardımcıları olsun" dedi.

31 Mart'taki seçimlerde AK Parti ile ittifak yapan MHP'nin Muğla'nın diğer ilçelerinde aday göstermeyeceği bildirildi.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:17 Kaynak: DHA

Ortaca, Datça, MHP, Politika
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