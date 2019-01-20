Son Dakika Haberleri: MHP'nin Belediye Başkan Aday Tanıtım Toplantısı 24 Ocak'ta

MHP'nin Belediye Başkan Aday Tanıtım Toplantısı 24 Ocak'ta

1 saat önce

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde; MHP'nin Türkiye genelinde ki belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısının 24 Ocak Perşembe günü Ankara'da gerçekleşeceğini duyurdu.

MHP'nin Belediye Başkan Aday Tanıtım Toplantısı 24 Ocak'ta, System.String[]
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde;  MHP'nin Türkiye genelinde ki belediye başkan adaylarının  tanıtım toplantısının 24 Ocak Perşembe günü   Ankara'da gerçekleşeceğini duyurdu.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklama ile;  Cumhur İttifakı'nın, 31 Mart yerel seçimlerinde de güçlü bir şekilde devam edeceğini belirterek, "24 Haziran'da oluşan siyasi tablonun kalıcılığı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin bir daha sorgulanamayacak surette oturması açısından cumhur ittifakıyla hasıl olan güçlü siyasi yapının yerel seçimlerde de belirleyici olmasının taşıdığı önem, her iki siyasi parti yöneticileri tarafından idrak edilmiştir" dedi.

'ZİLLET İTTİFAKI TELAŞA DÜŞTÜ'

Bu durumun "şer cephesini rahatsız ettiğini" savunan Semih Yalçın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Tekrar bir yenilgi alacağı ayan beyan belli olan şer cephesini, zillet ittifakını telaşa düşürmüştür. Şer cephesinin 'ittifak yapmadan ayakta duramazlar.' tarzındaki yorumu da bu telaş ve korkunun tezahürü olmuştur.Cumhur ittifakı kabusundan uyanamayanlar ittifakın Türk seçmeni ve Türkiye açısından ne anlama geldiğini idrak edemeyenlerdir.Şüphe yok ki millİ mutabakat ruhunu, millet iradesini politikaya etkin şekilde yansıtan cumhur ittifakı; gücünü maşeri vicdandan almaktadır. Cumhur ittifakı, dışarıdaki küresel aktörlerle içerideki hainlerin iş birliği içinde Türkiye'yi imha ve parçalama planlarını hayata geçirmek maksadıyla laboratuvarda yürüttükleri katalizör çalışmalarını nötrleştirmiştir. Cumhur ittifakı,  yerel seçimlerde de halkın ekseriyetinin temayül ve iradesini aksettiren güçlü bir birliktelik sağlayacaktır. Partimiz bu anlayışla MÇP'nin MHP'ye dönüşmesinin 26. Yıl dönümünü olan 24 Ocak 2019 Perşembe günü Ankara Kapalı Spor Salonunda belediye başkanları aday tanıtım toplantısını yapacaktır" dedi.

ANKARA-

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:37 Kaynak: DHA

Ankara, Türkiye, MHP, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İznik Çinisinden Satranç Takımı Yaptı, 5 Bin Liraya Sattı Fenerbahçe, Victor Moses Transferini Bitirmeye Çok Yaklaştı

Ankara Kalecik Belediye Başkanı Filiz Ulusoy'un Evi Kurşunlandı Türkiye, Ege Kupasında İspanya'yı Devirerek Şampiyon Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 17:12:25. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP'nin Belediye Başkan Aday Tanıtım Toplantısı 24 Ocak'ta
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]