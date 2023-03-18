MHP'nin belediye başkanları kampı dönüşü kaza: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen MHP'nin belediye başkanları kampı dönüşünde kaza geçiren Nevşehir'in Kaymaklı ve Kavak belediye başkanları hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Akseki ilçesi Güçlüköy Mahallesi D-695 karayolunda saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Manavgat ilçesinde düzenlenen MHP'nin belediye başkanları kampından dönen Nevşehir Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç'in (41) kullandığı 50 KB 002 plakalı araç, Manavgat istikametinden Akseki istikametine seyir halindeyken yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç ile Nevşehir Kavak Belediye Başkanı Feridun Bağcı (48) hafif şekilde yaralandı. İki belediye başkanı kontrol amaçlı ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. İki belediye başkanının Manavgat ilçesinde düzenlenen MHP'nin belediye başkanları kampından döndükleri öğrenildi. - ANTALYA