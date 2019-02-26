Son Dakika Haberleri: MHP'nin Dikili Belediye Başkan Adayı Akın'ın Adaylığı Düşürüldü

MHP'nin Dikili Belediye Başkan Adayı Akın'ın Adaylığı Düşürüldü

1 saat önce

İZMİR'in Dikili ilçesinde, Cumhur İttifakı'nın MHP'li Belediye Başkan adayı Buğra Akın'ın adaylığı, 15 aylık hapis cezası nedeniyle İl Seçim Kurulu tarafından düşürüldü.

MHP'nin Dikili Belediye Başkan Adayı Akın'ın Adaylığı Düşürüldü, System.String[]
İZMİR'in Dikili ilçesinde, Cumhur İttifakı'nın MHP'li Belediye Başkan adayı Buğra Akın'ın adaylığı, 15 aylık hapis cezası nedeniyle İl Seçim Kurulu tarafından düşürüldü. Yasal sınırlar içerisinde hakkını arayacağını söyleyen Akın, Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz ettiklerini belirtti.

Cumhur İttifakı'nın Dikili Belediye Başkan adayı MHP'li Buğra Akın'ın adaylığı, paraya çevrilen 15 aylık hapis cezasından dolayı İl Seçim Kurulu tarafından düşürüldü. Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulunduklarını söyleyen Akın, "Öncelikle bana güvenen ve çok sevdiğim Dikili halkına hizmet etmeye beni layık gören herkese teşekkür ediyorum. Yaklaşık 3 aydır Dikili'de sokak sokak, mahalle mahalle gezerek, vatandaşlarımızla bir araya geldik. Farklı siyasi görüşlerden çok sayıda kişi, ismim etrafında birleşti. Bugüne kadar benden desteğini esirgemeyen Dikilili hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum" dedi.

İlçe Seçim Kurulunun, adaylığının düşürülmesine karar vermesinin ardından İl Seçim Kuruluna itirazda bulunduklarını anımsatan Buğra Akın, "Talebimizi değerlendiren İl Seçim Kurulunun kararı da bu yönde oldu. Alınan bu karara saygı duyuyorum. Yasal sınırlar içerisinde hakkımı aramaya devam edeceğim. 31 Mart yerel seçimlerinde de Cumhur İttifakı'nın Dikili'de başarıya ulaşması için son ana kadar çalışacağımdan ve belirlenecek adayımıza destek olacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:28 Kaynak: DHA

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