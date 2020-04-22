MHP'nin doktor milletvekillinden rahatlatan açıklama - Son Dakika

MHP'nin doktor milletvekillinden rahatlatan açıklama

GAZİANTEP - MHP Gaziantep Milletvekili Uzman Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, normal hayata dönüşün yakınlaştığını ve en kötü günleri gördüklerini Ramazan Bayramı'nda iki bayramı yaşamak istediklerini söyledi.

MHP Gaziantep Milletvekili Uzman Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, tele konferans yöntemiyle basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Koronavirüsü ile ilgili en kötü günleri yaşadıklarını ifade eden Milletvekili Taşdoğan, ilerleyen günlerde yavaş yavaş normalleşmenin başlamasını beklediklerinin altını çizdi. Ramazan bayramında hem bayramı hem de virüsün bitmesiyle çifte bayram kutlamayı beklediğini ifade eden Taşdoğan, koronavirüse yakalananların tekrar hastalanabileceği ile ilgili bilimsel bir kanıtın olmadığını ve virüste 2. Dalganın geleceği yönündeki iddialarında bilimsel bir veriye dayanmadığının altını çizdi.

23 Nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Milletvekili Taşdoğan, evde kalmak gerektiğini b işin en kötü yanının gevşemek olduğunu belirtti. Bir kişi deyip geçmemek gerektiğini hatırlatan Taşdoğan, unutulmaması gereken şey bu virüsün bir kişiyle yayıldığı olduğunu söyledi.

"Ramazan bayramında çifte bayram yaparız"

Birkaç gün içerisinde sayılarda düşüş beklediklerini hatırlatan Taşdoğan, "Test sayımıza göre sayılarımızda artış yok. Birkaç gün içerisinde düşüş bekliyoruz. Tıpkı yavaş yavaş tedbirleri arttırdığımız gibi yavaş yavaş tedbirleri kaldıracağız. Normal hayata dönmemiz çok yakınlaştı. En kötü günlerimiz gördük. Bu şekilde tedbir almaya devam edersek öngörüme göre ramazan bayramında çifte bayram yaparız" dedi.

Tedaviden sonra hastalığa yakalanma şuan için yok

Tedaviden sonra hastalığa yakalanma riskinin şuan bilimsel olarak bir gerçekliği olmadığını belirterek, "Bilimsel olarak hastalığa yakalanıp tedavi edildikten sonra tekrar enfekte olma ihtimali yok. 2. ve 3. Dalga gibi bir takım şeyler söyleniyor. Şuan için bununda bilimsel bir gerçekliği yoktur. Ancak ilaç ve aşı bulunmadıkça bu hastalık insanlar içinde var olacaktır" şeklinde konuştu.

"Verilen veriler gerçektir"

Verilerle ilgili bir takım iddialar var. bunlar gerçek dışıdır. Veriler açık bir şekilde Sağlık Bakanlığımız tarafından her akçam belli saatlerde kamuoyuyla paylaşıyor. Türkiye'de her şey somuttur. Verilen bir kan bile saniyeler içinde bakanlığımızın sistemine düşer. Bunları dünyadan saklama şansımız yok. Böyle bir şeye gerekte yoktur" diye konuştu.