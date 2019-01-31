MHP'nin Giresun Belediye Başkan Adayı Tanıtım Toplantısı
1 saat önce
GİRESUN (İHA) – MHP Giresun İl Başkanı Ertuğrul Gazi Konal, aday tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, "Giresun'da Cumhur İttifakı ile ilgili bize tebliğ edilen bir durum söz konusu değil" dedi.
GİRESUN (İHA) – MHP Giresun
İl Başkanı Ertuğrul Gazi
Konal, aday tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, "Giresun'da Cumhur İttifakı ile ilgili bize tebliğ edilen bir durum söz konusu değil" dedi. Milliyetçi Hareket Partisi
Giresun İl Başkanlığında düzenlenen toplantıyla Giresun Belediye Başkan Adayı Hasan Yılmaz
tanıtıldı. İlçelerde ise çalışmaların devam ettiği ve en kısa sürede ilçe başkan adaylarının da açıklanacağı belirtildi. MHP Giresun İl Başkanı Ertuğrul Gazi Konal, "İttifak olacak mı?" sorusu üzerine, "Giresun'da Cumhur İttifakı ile ilgili bize tebliğ edilen bir durum söz konusu değil. Şu anda ittifak yok ancak genel başkanımız Devlet Bahçeli
eğer ki ittifak olacak emrini verirse bizde bu emre uyarız ancak bu ittifak olacak ise MHP adayı üzerinden olmasını talep ederiz. Çünkü MHP adayımızın daha güçlü olduğunu düşünüyoruz" şeklinde cevap verdi. - GİRESUN
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:23 Kaynak: İHA
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