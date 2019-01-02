MHP'nin Kars Belediye Başkan Adayından İha'ya Ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP
) Kars
Belediye Başkan adayı Çetin Nazik
, başkan seçilmesi halinde Kars'ın öncelikli sorunlarını çözeceklerini belirti.
MHP Kars Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik, İl Başkanı Tolga Adıgüzel
, Ülkü Ocakları Başkanı Oğuz Güngör, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte İHA Kars İl Temsilciliğini ziyaret etti.
Kars'ın sorunlarını bildiklerini ve Kars'ı yaşanabilir kentler arasında sokmak için aday olduklarını ifade eden MHP Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik, "Geleceğin Kars'ın alt yapısını hazırladık. Biz günübirlik ve halka şirin gözükecek projeler peşinde değiliz. Biz torunlarımızın, gelecek nesillerin rahatça yaşayacağı, Kars'ın 200 yıl ilerisini planlayan bir proje anlayışı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
Ziyaretinden dolayı MHP Belediye Başkanı Çetin
Nazik'e teşekkür eden İHA Kars Temsilcisi Işık Çapanoğlu, Nazik'e çalışmalarında başarılar diledi. - KARS