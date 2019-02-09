Son Dakika Haberleri: MHP'nin Kuruluşunun 50. Yıl Dönümü Kutlanıyor

MHP'nin Kuruluşunun 50. Yıl Dönümü Kutlanıyor

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partilerinin 50. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında açılan sergiyi gezdi.

MHP'nin Kuruluşunun 50. Yıl Dönümü Kutlanıyor, System.String[]
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partilerinin 50. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında açılan sergiyi gezdi.

Kutlamalar kapsamında Atatürk Parkı'nda, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ve diğer ilgililerin katılımıyla, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Devlet Bahçeli ise MHP'nin 1969'da ilk kongresini de gerçekleştirdiği Menderes Spor Salonu'nda düzenlenen 50. kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde açılan sergiyi geldi.

Burada sergilenen, ilk kongreden ve partinin çeşitli mitinglerinden fotoğraflar ile bazı seçim afişlerini inceleyen Bahçeli, ilgililerden bilgi aldı.

1969 yılındaki ilk kongrede Kurucu Genel Başkan Alparslan Türkeş'e çiçek sunan 76 yaşındaki Selver Gedikbaş, 50 yıl sonra benzer çiçekten Bahçeli'ye de takdim etti.

Gedikbaş, daha sonra Çanakkale Savaşları'nda kullanılan bir tüfek hediye ettiği Bahçeli'ye Osmaniye'de 6 yaşındayken izcilik yaptığı yıllara ait fotoğrafını da verdi.

Bahçeli daha sonra kendisini bekleyen partililerle vatandaşları selamladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:39 Kaynak: AA

Devlet Bahçeli, MHP, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal'daki Enkaz Alanına Giderek İnceleme Yaptı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kartal'da Çöken Binada Ölü Sayısı 17'ye Yükseldi

Hadise'nin Erkek Kuaförüyle Yatakta Bornozla Hopladığı Video Eleştiri Yağmuruna Tutuldu Karagümrük Çetesi'ne Operasyon: 10 Kişi Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 13:39:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP'nin Kuruluşunun 50. Yıl Dönümü Kutlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]