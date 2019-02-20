MHP'nin Kütahya Belediye Meclis Üyesi Adayları Belli Oldu

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Kütahya Belediye Meclis üyesi adayları belli oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Kütahya Belediye Meclis üyesi adayları belli oldu.



MHP'den yapılan açıklamaya göre liste şu isimlerden oluştu: Salih Özden, Serda Bal Yıldız, Enver Erdoğan, Yusuf Sökmen, Ahmet Uluca, Ahmet Acar, Özgür Muslu, Mehmet Özkara, Seda Sancaktar, Abdullah Ertekin, Melih Aslan, Fuat Gökçe, Hasan Altay, Mehmet Buğra Baydar, Aziz Gündüz, Serap Nazlıpınar, Abdullah Tutuş, Yüksel Em, Sedat Kabaağaç, İsmail İnöl, Selim Erduğan, Mehmet Çapkulaç, Halil Bilgiç, İsa Öztürk, Kenan Uzman, Ahmet Bakırsözer, Mehmet Koçyğit ve Yusuf Kahraman.



Kontenjan listesi ise İlyas Bahar, Abdullah Damcı ve Süleyman Çankaya'dan oluştu. - KÜTAHYA

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