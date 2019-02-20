Son Dakika Haberleri: MHP'nin Kütahya'da İlk Bayan Adayı

MHP'nin Kütahya'da İlk Bayan Adayı

26 dakika önce

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Kütahya İl Genel Meclisi (İGM) adaylığında bir ilk yaşandı.

MHP'nin Kütahya'da İlk Bayan Adayı, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Kütahya İl Genel Meclisi (İGM) adaylığında bir ilk yaşandı. Ziraat Mühendisi Ayşe Altay, İGM'de MHP tarihinde 6. sıradan ilk kez bayan asil adayı oldu.

MHP'nin İl Genel Meclisi şu isimlerden oluştu: Ömer Aşman, Osman Güngör, Ahmet Atay, Hasan Hüseyin Selvi, İsmail Gündüz, Ayşe Altay ve Bünyamin Özger.

Ayşe Altay, "Partimiz ilk defa il genel meclisinde bayan adayı olarak beni göstermiştir. Bundan dolayı başta genel başkanımız olmak üzere teşkilatımıza ve tüm yetkililerine şükranlarımı sunuyorum. İnşallah Cumhur ittifakı Kütahya'da rekor bir oy alarak, İl Genel Meclisi'nde vatandaşlarımızın derdine derman olmaya devam edecektir. Biz seçim süresi boyunca yoğun bir şekilde çalışarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz" diye konuştu. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:14 Kaynak: İHA

Altay, Milliyetçi Hareket Partisi, Kütahya, MHP, Politika
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