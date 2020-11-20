MHP'nin Merhum Genel Başkanı Türkeş'in anılarının yer aldığı kitap çıktı - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in anılarının yer aldığı "Hatıralarla Alparslan Türkeş" kitabı çıktı. Kitapta 91 kişi ile söyleşi yapılarak, o kişilerin Türkeş ile olan hatıraları kaleme alındı.

"Hatıralarla Alparslan Türkeş" kitabında 91 kişi ile söyleşi yapılarak, o kişilerin Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş ile olan hatıraları kaleme alındı. Her görüşe sahip insanın hatıraları, kişilerin siyasi görüşü önemsenmeden objektif bir bakış açısıyla toplandı. Türkeş'in bilinmeyen özelliklerinin yer aldığı kitapta, merak edilen birçok sorunun da cevabı yer alıyor. Kitabın arka kapağı ise emekli Albay Hasan Atilla Uğur tarafından yazıldı. Uğur, kitap arkasına yazdığı yazıda şu ifadeleri kullandı:

"Ayağa kalktı ve duvarda asılı olan Atatürk'ün kalpaklı resmini işaret ederek, hiç unutmadığım o sözü söyledi: 'Çocuklar, ben hayatım boyunca onun izinden gitmeye çalıştım, siz de onun yolundan ayrılmayınız.' Türkiye Cumhuriyeti tarihinin sıkıntılı ve hareketli ortamlarında yaşamış, hem asker hem de siyasetçi olarak döneme damgasını vurmuş, işkenceler ve hapisler görmüş bir şahsiyetin hikayesidir bu kitap... Türk milliyetçiliğinin 'Irkçılık' olmadığını, binlerce yıllık muazzam bir kültür olduğunu dünyaya haykırmış bir liderin; kendisini tanıyanların gözünden anlatımının yapıldığı akıcı, bilgilendirici bir eserdir bu kitap... İki Türk gencinin uzun süre büyük emek vererek hazırladıkları bir dokümandır bu kitap... Yakın tarihimize damga vurmuş olan Alparslan Türkeş ve yaşadığı dönemi anlamak, bilmek için; görüşü ne olursa olsun bütün gençlerimizin okumalarını tavsiye ederim."

(Yunus Özkan/İHA)