MHP'nin Muğla'da Belediye Başkan Adayları Belli Oldu
12 dakika önce
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi'nin (MHP), Muğla'nın Datça ve Ortaca ilçelerinde belediye başkan adayları belli oldu.
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi'nin (MHP
), Muğla
'nın Datça
ve Ortaca
ilçelerinde belediye başkan adayları
belli oldu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz
, yerel seçimler öncesi yaptığı yazılı basın açıklamasında, MHP'nin Muğla'nın Datça ve Ortaca ilçesinde belediye başkan adaylarını açıkladı. MHP'nin Datça ilçesinde belediye başkan adayı
Feyzullah Gülada, Ortaca ilçesinde ise Recep Güneş oldu.
Öte yandan, 31 Mart 2019 seçimlerde AK Parti ile ittifak yapan MHP'nin Muğla'nın diğer ilçelerinde aday göstermeyeceği bildirildi. - Muğla
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:43 Kaynak: DHA
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