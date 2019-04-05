Son Dakika Haberleri: MHP'nin Refahiye'de Seçimin İptali İçin Yaptığı İtiraz Reddedildi

MHP'nin Refahiye'de Seçimin İptali İçin Yaptığı İtiraz Reddedildi

25 dakika önce

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde MHP'nin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin iptali istemiyle İl Seçim Kurulu'na yaptığı itirazın reddedildiği belirtildi.

MHP'nin Refahiye'de Seçimin İptali İçin Yaptığı İtiraz Reddedildi, System.String[]
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde MHP'nin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin iptali istemiyle İl Seçim Kurulu'na yaptığı itirazın reddedildiği belirtildi.

Alınan bilgiye göre, Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası MHP'nin çeşitli nedenlerle Refahiye İlçe Seçim Kuruluna yaptığı itirazı değerlendiren söz konusu kurul, talebi kabul etmedi.

Bunun üzerine MHP, İl Seçim Kuruluna itirazda bulundu. Bu itirazı değerlendiren İl Seçim Kurulunun da talebi reddettiği öğrenildi.

Refahiye'de, kesin olmayan sonuçlara göre kullanılan oyların yüzde 50,85'ini alan AK Parti Belediye Başkan Adayı Çakmak Paçacı, seçim yarışını oyların yüzde 47,10'unu alan MHP'li aday Cevdet Çınar'ın önünde tamamlamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 08:07 Kaynak: AA

Erzincan, Refahiye, MHP, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Geçersiz Oylar Nasıl Sayılıyor? Herkesin Cevabını Merak Ettiği Sorunun Cevabı Kamerada İmamoğlu'nun Ulaşımla İlgili Vaatlerini En Yetkili İsim Değerlendirdi: Yapması İmkansız Son Dakika! AK Parti'li Ali İhsan Yavuz: Aradaki Fark 18 Binin Altına İndi AK Parti, Ankara'da Tüm Sandıkların Sayılması İçin Başvuru Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 20:32:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP'nin Refahiye'de Seçimin İptali İçin Yaptığı İtiraz Reddedildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]