MHP'nin Refahiye'de Seçimin İptali İçin Yaptığı İtiraz Reddedildi
25 dakika önce
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde MHP'nin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin iptali istemiyle İl Seçim Kurulu'na yaptığı itirazın reddedildiği belirtildi.
Erzincan
'ın Refahiye
ilçesinde MHP
'nin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin iptali istemiyle İl Seçim Kurulu'na yaptığı itirazın reddedildiği belirtildi.
Alınan bilgiye göre, Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası MHP'nin çeşitli nedenlerle Refahiye İlçe Seçim Kuruluna yaptığı itirazı değerlendiren söz konusu kurul, talebi kabul etmedi.
Bunun üzerine MHP, İl Seçim Kuruluna itirazda bulundu. Bu itirazı değerlendiren İl Seçim Kurulunun da talebi reddettiği öğrenildi.
Refahiye'de, kesin olmayan sonuçlara göre kullanılan oyların yüzde 50,85'ini alan AK Parti
Belediye Başkan Adayı Çakmak Paçacı
, seçim yarışını oyların yüzde 47,10'unu alan MHP'li aday Cevdet Çınar
'ın önünde tamamlamıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 08:07 Kaynak: AA
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