Son Dakika Haberleri: MHP'nin Refahiye'de Seçimin İptali İçin Yaptığı İtiraz Reddedildi

MHP'nin Refahiye'de Seçimin İptali İçin Yaptığı İtiraz Reddedildi

27 dakika önce

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde MHP'nin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin iptali istemiyle İl Seçim Kurulu'na yaptığı itirazın reddedildi.

MHP'nin Refahiye'de Seçimin İptali İçin Yaptığı İtiraz Reddedildi, System.String[]
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde MHP'nin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin iptali istemiyle İl Seçim Kurulu'na yaptığı itirazın reddedildi.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası MHP'nin Refahiye İlçe Seçim Kuruluna yaptığı itirazı değerlendiren kurul, talebi kabul etmedi.

Bunun üzerine MHP, İl Seçim Kuruluna itirazda bulundu. Bu itirazı değerlendiren İl Seçim Kurulunun da talebi reddetti.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:47 Kaynak: İHA

Erzincan, MHP, Refahiye, Politika
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