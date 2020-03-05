MHP'nin sınır hattındaki "göçmen kreşi" faaliyete girdi - Son Dakika
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MHP'nin sınır hattındaki "göçmen kreşi" faaliyete girdi

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla, özellikle 0-10 yaş grubu sığınmacı çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'nda, MHP Edirne İl Teşkilatınca "göçmen kreşi" kuruldu.

MHP'nin sınır hattındaki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla, özellikle 0-10 yaş grubu sığınmacı çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'nda, MHP Edirne İl Teşkilatınca "göçmen kreşi" kuruldu.


Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacılar Edirne'ye gelirken, binlerce sığınmacı da sınır hattında bekleyişlerini sürdürüyor.


MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin talimatının ardından harekete geçen MHP Edirne İl Teşkilatı ve Edirne Ülkü Ocakları üyeleri, sınır hattına büyük bir çadır kurarak, çadırı çocuklara ve kadınlara hizmet verecek şekilde kreşe çevirdi.

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sığınmacı çocukların bakımlarının yapılacağı çadırın faaliyet girdiğini söyledi.


Sınırda bekleyişlerini sürdüren sığınmacıların yanlarında olduklarını belirten Tercan, şöyle konuştu:

"Genel Başkanımızın emriyle oluşturduğumuz göçmen kreşi faaliyete geçti. Sınır hattında güzel bir çadır kurduk. İnşallah burada çocuklarımıza ve ailelerine en güzel şekilde yardım edilecek. Genel Başkanımız, kreş için bir tır dolusu yardım gönderdi. Kısa bir süre içinde bir yardım tırı daha Edirne'ye ulaşacak. Gelen yardımlar dağıtılmaya başlandı."

Devlet Bahçeli, Edirne, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:12 Kaynak: AA
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