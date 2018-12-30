MHP'nin Tosya Adayı Volkan Kavaklıgil

KASTAMONU (İHA) – MHP'nin Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki belediye başkan adayının Volkan Kavaklıgil olduğu açıklandı.

KASTAMONU (İHA) – MHP'nin Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki belediye başkan adayının Volkan Kavaklıgil olduğu açıklandı.



Tosya kamuoyunda merakla beklenilen MHP'nin adayını, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz yazılı açıklamayla duyurdu. MHP Genel Merkezi Tosya kamuoyunda da beklenildiği gibi Volkan Kavaklıgil'i Tosya Belediye Başkan adayı olarak açıkladı.



MHP Tosya Belediye Başkan Adayı Volkan Kavaklıgil yaptığı açıklamada, "İlçemizde hizmet yolunda kutlu ve bir o kadarda mübarek bir yarışın içine girdik. İnşallah gönülleri fethederek bu bayrak yarışını kazanacağız. Emanete vermiş olduğumuz Tosya Belediye Başkanlığını tekrardan Milliyetçi Hareket Partisine kazandıracağız "dedi. - KASTAMONU

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