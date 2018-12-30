MHP'nin Uşak Belediye Başkan Adayı Belli Oldu
1 saat önce
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Uşak Belediye Başkan Adayı Muhammet Fatih Erdoğan oldu.
Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP
) Uşak
Belediye Başkan Adayı Muhammet Fatih Erdoğan
oldu.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz
, 15'i il olmak üzere 402 belediye başkan adayının daha ismini açıkladı. Yapılan açıklamada, son genel seçimlerde MHP Uşak 3. Sıra milletvekili adayı olan Muhammet Fatih Erdoğan 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Uşak Belediye Başkan adayı olarak çalışacak. - UŞAK
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 08:15 Kaynak: İHA
MHP, 15'i İl Olmak Üzere 402 Adayını Daha Açıkladı
Ürünlerin Piyasaya Arzındaki Uygunsuzluklara 2 Bin 832 Lira ile 354 Bin 84 Lira Arasında Ceza Kesilecek
Arap Baharı'nın Yıl Dönümünde Sarı Yelekliler Etkisi! 8 Ülkede Halk Ayaklandı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan selefi olan Nurettin Sözen'in Sözlerine Yanıt