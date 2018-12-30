Son Dakika Haberleri: MHP'nin Uşak Belediye Başkan Adayı Belli Oldu

MHP'nin Uşak Belediye Başkan Adayı Belli Oldu

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Uşak Belediye Başkan Adayı Muhammet Fatih Erdoğan oldu.

MHP'nin Uşak Belediye Başkan Adayı Belli Oldu, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Uşak Belediye Başkan Adayı Muhammet Fatih Erdoğan oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 15'i il olmak üzere 402 belediye başkan adayının daha ismini açıkladı. Yapılan açıklamada, son genel seçimlerde MHP Uşak 3. Sıra milletvekili adayı olan Muhammet Fatih Erdoğan 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Uşak Belediye Başkan adayı olarak çalışacak. - UŞAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 08:15 Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, MHP, belediye başkan adayı, Uşak, Politika
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