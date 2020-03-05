MHP'nin yardım TIR'ı göçmenlere ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MHP'nin yardım TIR'ı göçmenlere ulaştı - Son Dakika

MHP'nin yardım TIR'ı göçmenlere ulaştı

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla, Avrupa'ya geçmek için sınıra akın eden göçmenlere gönderilen ilk yardım TIR'ı, Edirne'ye ulaştı.

MHP'nin yardım TIR'ı göçmenlere ulaştı, System.String[]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla, Avrupa'ya geçmek için sınıra akın eden göçmenlere gönderilen ilk yardım TIR'ı, Edirne'ye ulaştı. 0-10 yaş grubu çocuklar başta olmak üzere, çocuk botu, kaban, kazak, pantolon, gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu yardım malzemeleri, göçmenlere dağıtıldı.

MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre; MHP lideri Bahçeli'nin talimatıyla gönderilen ilk yardım TIR'ı, Edirne'ye ulaştı. Yardım TIR'ında bulunan ve özellikle 0-10 yaş grubu çocuklar için kaban, çocuk botu, kıyafet, kazak, pantolon ve oyuncaklarla birlikte diğer temel ihtiyaç malzemeleri, göçmenlere dağıtıldı. Yardımların dağıtımı, Bahçeli tarafından görevlendirilen MHP Edirne İl Başkanlığı ve Edirne Ülkü Ocakları Başkanlığı organizasyonunda, Edirne Valiliği ve AFAD ekiplerinin desteğiyle gerçekleştiriliyor.

Öte yandan, ikinci yardım TIR'ının bugün, üçüncü yardım TIR'ının ise yarın Edirne'de olacağı bildirildi. Bahçeli'nin ayrıca, göçmen ailelerinin çocukları için bölgede açılması talimatını verdiği kreşte hazırlıkların son aşamaya geldiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yardım TIR'ının görüntüsü

-Detay

Haber:  ANKARA, -


Edirne, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:24 Kaynak: DHA
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