MHP'nin yeni Merkez Yönetim Kurulu ilk toplantısını haftaya gerçekleştirecek - Son Dakika

MHP'nin yeni Merkez Yönetim Kurulu ilk toplantısını haftaya gerçekleştirecek
19.03.2021 16:11
MHP'nin 13. Olağan Kurultayı'nda oluşturulan yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ilk toplantısını haftaya yapacak.
MHP'nin 13. Olağan Kurultayı'nda oluşturulan yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ilk toplantısını haftaya yapacak.
MHP'nin Ankara Spor Salonu'nda dün gerçekleştirilen 13. Olağan Kurultayı'nda yeni MYK belirlendi. 75 asil üyenin bulunduğu MYK listesinde 36 isim ilk kez yer aldı.
Yeni MYK ilk toplantısını, gelecek hafta Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında Genel Merkez'de gerçekleştirecek. Yeni döneme ilişkin çalışmaların ele alınacağı toplantıda, Bahçeli, MYK içinden Başkanlık Divanı'nı da belirleyecek.
Son Dakika THY uçağında kalp krizi geçiren bebeğe ilk müdahaleyi yapan AK Partili Milletvekili o anları anlattı Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'li Leicester, Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmak istiyor Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu Dünya diken üstünde! ABD "Katil" dedi, Rusya'dan savaş çıkışı geldi: Biz hazırız İstanbul Havalimanı son bir yılın en yoğun gününü yaşıyor Son Dakika: A Milli Takım aday kadrosu belli oldu! Kadroda iki sürpriz isim var