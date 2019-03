MHP'nin Yozgat Mitingi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Şimdi karşımızda iki seçenek var; ya hep birlikte olacağız ya da hep birlikte yok olacağız, ya beka diyeceğiz ya da belaya razı olacağız." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Şimdi karşımızda iki seçenek var; ya hep birlikte olacağız ya da hep birlikte yok olacağız, ya beka diyeceğiz ya da belaya razı olacağız." dedi.



Bahçeli, Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, inancının ve beklentisinin Yozgat'ın bu kez MHP diyeceği yönünde olduğunu söyledi.



"Beka için milli karar, cumhur için istikrar" diyen Bahçeli, AK Partili kardeşleriyle omuz omuza yürüdüklerini, ayrı, gayrı ve ihtilafının olmadığını ifade ederek, "Cumhur İttifakı istikbalin mimarıdır. Cumhur İttifakı, cumhuriyetin 100. yılına ulaşacaktır.

Yozgat'ta zillete yer yoktur, umut yoktur, icazet asla olmayacaktır.

31 Mart 2019 tarihinde sandık başına gideceksiniz ve yerel yönetimleri kimlere emanet edeceğinizi belirleyeceksiniz.

Bu defa ki yerel seçimler hayati derecede önemlidir ve bundan önceki yerel seçimlerden farklıdır.

Kim ne söylerse söylesin, 31 Mart seçimleri bir beka seçimidir.

Bu seferki seçimler ya geleceğin sis perdesini aralayacak ya da zifiri karanlığın hakim olmasına yol açacaktır." şeklinde konuştu.



Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açmak isteyenlerin boş durmadığına ve 24 Haziran seçimlerinin rövanşını almak isteyenlerin el ovuşturduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Milli birlik ve beraberliğimize hasım odaklar, 31 Mart'a kaos ve kriz gözüyle bakıyorlar.

Türkiye'nin güçlenmesinden rahatsız olanlar her çirkefliğe, her çürümüşlüğe tevessül ediyorlar.

İstikrardan korkanlar son şanslarını deniyorlar, son kozlarını oynuyorlar.

Huzur ve refahı milletimize çok görenler pusuda.

Bekamızı tehdit edenler kuyrukta.

Geleceğimizi kundaklamak isteyenler iftiralara sarıldılar.

Güçlü Türkiye arzumuzu kıskananlar zilletin safında toplandılar.

Lider ülke Türkiye ülkümüzü yok sayanlar, kapı kapı fitne taşıyorlar.

Hepsini görüyor, hepsini biliyor, alayını tanıyorsunuz.

Çok şükür karanlık çevrelerin tekerine çomak sokuyorsunuz, iç ve dış fesat odaklarının ezberlerini bozuyorsunuz, hepsinin birden uykularını kaçırıyorsunuz.

Kaos tüccarlarını zelzele gibi sallıyorsunuz, kriz havarilerini şaşkına çeviriyorsunuz.

Çünkü Bozok'un yiğit evlatlarına karanlık senaryolar sökmez.

Yozgat zillet zehrini yutmaz.

Zillet burada dikiş tutamaz, kök bulamaz.

Hele hele Yozgat'ta ihanet asla barınamaz."



"CHP, HDP, SP, P, İP, ÖDP bir ve beraber olarak mahvlarını planlayanlarla omuz omuza." ifadesini kullanan Bahçeli, sırtlarını Kandil ve Pensilvanya'ya dayadıklarını belirtti.



"Dün teslim olmadık, yine olmayacağız"



Bahçeli, normal şartlarda birbirlerine selam vermeyecek olanların zillet kafilesinde buluştuklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Hedefleri Türkiye'nin istikrarsızlığıdır.

Hedefleri bölünme senaryolarına çanak tutmaktır.

Gayeleri Türkiye'yi geriye götürmektir.

Bunları yaparken PKK'nın siyasi uzantılarıyla hareket etmekten gocunmuyorlar.

Belediye meclis üyelikleri üzerinde kirli pazarlık yapıyorlar.

Belediyelerde yeni bir çukur ve hendek siyasetine kapı aralıyorlar.

HDP, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Mersin, Bursa gibi büyükşehirlerde belediye başkan adayı çıkarmıyor.

Amaçlarını da açık açık ifade ediyorlar.

Diyorlar ki, 'Kürdistan'da kazanacağız, batıda ise AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz.' Bu hainlerin dediğine bakar mısınız?

Cumhur öldü mü ki Kürdistan'dan bahsedebiliyorlar?

Bozok Yaylası'nın yiğit evlatları tükendi mi ki bölücülüğün düdüğünü öttürebiliyorlar?

Ey densizler, bre gafiller. Zillet oradaysa millet burada.

İhanet oradaysa, Yozgat burada. Eğilmez başıyla, bükülmez bileğiyle Türk milleti burada, bu meydanda.

Bizler çağ açıp çağ kapatan bir ruhun devamıyız.

Ateşli ve tavizsiz bir heyecanımız var.

Cesur bir yüreğimiz var.

İman ve sevda dolu bir kalbimiz var.

Hiçbir zalime minnet etmeyecek bir asaletimiz var.

Geri adım atmayacak bir kararlığımız var.

Hiçbir kötü niyetli çevre yıkımın, yok oluşun hayalini kurmasın, böylesi bir yanlışa düşmesin.

Türk milleti dün boyun eğmedi, yine eğmeyecek.

Dün teslim olmadık, yine olmayacağız.

Dün korkmadık, yine korkmayacağız."



"Kaos ve kriz sevdalıları tedavüldeler"



Ne kadar Türkiye karşıtı varsa çevrelerinde toplanmış durumda olduklarını ve ne kadar kumpasçı, komplocu, yıkım senaristi, dağılma figüranı, hıyanet taşeronu varsa faaliyet halinde olduğunu vurgulayan Devlet Bahçeli, şöyle konuştu:



"Alayı birden karşımıza dizilmiş ülkemize parmak sallıyor.

Alayı birden ülkemizi kaosa sürüklemeye gayret ediyor. Şimdi karşımızda iki seçenek var; ya hep birlikte olacağız ya da hep birlikte yok olacağız, ya beka diyeceğiz ya da belaya razı olacağız.

Allah'ın izniyle, tarih boyunca esareti kabul etmemiş bir millete yakışan neyse zamanı gelince biz de onu yapacağız.

Devletimizin ve milletimizin bekası için her şeyi göze alacağız.

Saldırı altındaki Türklüğün, ezilmek istenen Türk milletinin tarihi haklarını korkusuzca savunacağız.

Dün yaptık, bugün de aynısı tekrar yapmaktan çekinmeyiz.

Ekonomik mahvımızı isteyenler pusudalar.

Kaos ve kriz sevdalıları tedavüldeler.

Bölünmemizi bekleyenler el ovuşturuyorlar.

Bunların alayına Yozgat'tan bir cevap verelim.

Gök kubbe çınlasın, hainler ürksün, zalimler titresin.

Öyle bir cevap verin ki fitneye düşenler ayılsın, bozgunculuk yapanların dili tutulsun.



Soruyorum sizlere; bayrağa sahip çıkacak mısınız? Vatana sahip çıkacak mısınız? Türkiye'ye sahip çıkacak mısınız? Milli bekaya sahip çıkacak mısınız? Bu haykırışınız geleceğimizi aydınlatıyor, gücümüze güç katıyor.

Allah'a şükürler olsun ki bu vatan sahipsiz değildir. İşte Yozgat bunun canlı ispatıdır."



(Sürecek)

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Hakan Muhafız'ın İkinci Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu

İspanyolların Türkiye'ye Yatırımı 10 Milyar Euroya Ulaştı

Türk Futbolunun Altın Ayakkabılı Gol Kralı Cumhur İttifakı'nı Her Fırsatta Destekliyor

Galatasaray ile Denizbank Arasında İş Birliği Anlaşması