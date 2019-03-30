MHP'nin Zafer Yürüyüşü

Afyonkarahisar'da MHP İl Başkanlığı tarafından "Zafer Yürüyüşü" düzenlendi.

Afyonkarahisar'da MHP İl Başkanlığı tarafından "Zafer Yürüyüşü" düzenlendi.



Yerel seçim çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilen yürüyüş, partinin Kurtuluş caddesi üzerindeki seçim bürosu önünden başladı.



Partililerin ellerinde Türk ve parti bayrakları taşıdığı yürüyüşte, MHP'nin Afyonkarahisar'daki belediye başkan adayı Fatih Çetinkaya kent sakinlerini selamladı.



Milli Birlik Caddesi üzerinden geçen katılımcılar, yürüyüşü Anıtpark'ta sonlandırdı.



Yürüyüşe, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, İl Başkanı Mehmet Kocacan ile çok sayıda partili katıldı.

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