MHP Nurdağı ve İslahiye'de kongrelerini yaptı - Son Dakika

Her iki ilçedeki kongreler koronavirüs tedbirleri altında gerçekleştirildi.

Kongreye, MHP Milletvekilleri Muhittin Taşdoğan ve Sermet Atay, Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik, AK Parti eski dönem milletvekili Şamil Tayyar, İslahiye Belediye başkanı Kemal Vural ve partililer katıldı.

İslahiye Belediyesi Kültür Merkezinde yapılan 13. İlçe olağan kongresinde ilçe başkanlığını yürüten ve kongreye tek listeyle giden Metin Şentürk, 255 oyla tekrar ilçe başkanı seçildi.

Kongreye, MHP Milletvekili Muhittin Taşdoğan, İl Başkanı Muzaffer Çelik ve partililer katıldı.

Ahmet Anar'ın aday olduğu kongrede, konuşmaların ardından seçime gidildi. Tek listeyle gidilen seçimde 130 delegenin oyunu alan Anar, ilçe başkanlığa seçildi.

Nurdağı'nda Belediye Kullar Düğün Salonunda gerçekleştirilen kongre, saygı duruşuna bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 13. İlçe olağan kongreleri gerçekleştirildi.

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 15:15

Kaynak: AA

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