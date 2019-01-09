Son Dakika Haberleri: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt: "Uzun Süredir Hacca Gitmek İsteyen Bu İnsanlarımızın Derdine...

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt: "Uzun Süredir Hacca Gitmek İsteyen Bu İnsanlarımızın Derdine...

11 dakika önce

- MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt: "Uzun süredir hacca gitmek isteyen bu insanlarımızın derdine çare üretelim"ANKARA - Milliyetçi Hareket partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Uzun süredir hacca gitmek isteyen bu insanlarımızın derdine çare üretelim" dedi.

- MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt:
"Uzun süredir hacca gitmek isteyen bu insanlarımızın derdine çare üretelim"

ANKARA - Milliyetçi Hareket partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Uzun süredir hacca gitmek isteyen bu insanlarımızın derdine çare üretelim" dedi.
MHP'li Enginyurt, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Enginyurt, Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye uyguladığı 80 bin hacı adayı kotası nedeniyle 2 milyon 120 bin hacı adayının hac farizasını yerine getirme imkanını bu senede bulamadığını söyleyerek, "Mustafa Kemal Atatürk düşmanlarını ziyaret ederek sevap kazanacağınızı zannedebilirsiniz ama esas sevap Hasan amca gibi 11 yıldır hac görevini yerine getirmek için bekleyen, her kura sonunda gözyaşı döken 2 milyon insanın da bu vazifesini yerine getirmesi için gayret göstermektir. Diyanet İşleri Başkanı'na çağrım; gerekirse belli bir yaşa ulaşmış insanların kuraya tabi tutulmaksızın hac görevlerini yerine getirmesinin sağlanması gerekmektedir. Bu insanlar yaşları münasebetiyle duygusal bir yapı içerisine girmiş durumdalar ve çok üzülüyorlar. Bunu bir eleştiri olarak görmeyin. Büyük devlet olmanın gereği bunun yapılması gerekiyor. Suudi Arabistan yönetimiyle görüşülerek hac kotalarının artırılması sağlanmalıdır. Uzun süredir hacca gitmek isteyen bu insanlarımızın derdine çare üretelim" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:20 Kaynak: İHA

MHP, Cemal Enginyurt, Milletvekili, Ordu, Politika
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