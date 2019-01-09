MHP Ordu Milletvekili Enginyurt Açıklaması

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Belli bir yaşa ulaşmış insanların kuraya tabi tutulmaksızın hac görevlerini yerine getirmesinin sağlanması gerekmektedir.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Belli bir yaşa ulaşmış insanların kuraya tabi tutulmaksızın hac görevlerini yerine getirmesinin sağlanması gerekmektedir." dedi.



Enginyurt, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 2019 hac kuralarının çekildiğini anımsattı.



Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye uyguladığı 80 bin hacı adayı kotası nedeniyle 2 milyon 120 bin hacı adayının hac farizasını yerine getirme imkanını bu senede bulamadığını vurgulayan Enginyurt, seçim bölgesi Ordu'da yaptığı vatandaş ziyaretlerinde bazı üzücü durumlarla karşılaştığını söyledi.



İlçe ziyaretlerinde, 75 yaşındaki bir vatandaşın, 10 yıldır kuradan isminin çıkmadığını ve bu durumun kendisini ziyadesiyle üzdüğünü belirttiğini aktaran Enginyurt, şöyle konuştu:



"Mustafa Kemal Atatürk düşmanlarını ziyaret ederek sevap kazanacağınızı zannedebilirsiniz ama esas sevap Hasan amca gibi 11 yıldır hac görevini yerine getirmek için bekleyen, her kura sonunda gözyaşı döken 2 milyon insanın da bu vazifesini yerine getirmesi için gayret göstermektir. Diyanet İşleri Başkanı'na çağrım; gerekirse belli bir yaşa ulaşmış insanların kuraya tabi tutulmaksızın hac görevlerini yerine getirmesinin sağlanması gerekmektedir. Bu insanlar yaşları münasebetiyle duygusal bir yapı içerisine girmiş durumdalar ve çok üzülüyorlar. Bunu bir eleştiri olarak görmeyin. Büyük devlet olmanın gereği bunun yapılması gerekiyor. Suudi Arabistan yönetimiyle görüşülerek hac kotalarının artırılması sağlanmalıdır. Uzun süredir hacca gitmek isteyen bu insanlarımızın derdine çare üretelim."



Ruh Sağlığı yasası



Cemal Enginyurt, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ruh Sağlığı yasasına ihtiyaç duyulduğu yönündeki söylemlerine ilişkin soru üzerine, yasa teklifinin hazırlanarak TBMM Başkanlığına sunulduğunu dile getirdi.



Aynı takım taraftarlarının acımasızca birbirlerini dövebildiklerini, çıkan bir kavgada çevredekilerin sorgulamaksızın kavgaya dahil olduğunu, sokakta kendi kendine konuşan ve türkü söyleyen insanların sayısında bir hayli artışın yaşandığını ifade eden Enginyurt, siyasette de tahammülsüzlüğün had safhada yer aldığına dikkati çekti.



Özellikle siyasette yapılan eleştirilere acımasızca saldırıldığının altını çizen Enginyurt, "Ruh sağlığı açısından Türkiye'de ciddi bir sıkıntı başlamıştır. Depresif ilaç kullanımında son yıllarda büyük artışlar olduğu göz önüne alındığında, bu teklif hayırlı bir tekliftir. Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği teklifin arkasındayız." değerlendirmesini yaptı.

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