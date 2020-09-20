MHP Osmancık'ta tek aday, tek listeli kongre - Son Dakika

MHP Osmancık'ta tek aday, tek listeli kongre

Çorum'un Osmancık ilçesinde MHP teşkilatının 13. Olağan Kongresinde mevcut başkan Satılmış Karatağ tek aday olarak yeniden ilçe başkanı seçildi.

MHP Osmancık'ta tek aday, tek listeli kongre, System.String[]

Çorum'un Osmancık ilçesinde MHP teşkilatının 13. Olağan Kongresinde mevcut başkan Satılmış Karatağ tek aday olarak yeniden ilçe başkanı seçildi.

Osmancık ilçesinde MHP teşkilatının 13. Olağan Kongresi Belediye Kültür Merkezi'nde MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İskilip Belediye başkanı Ali Sülük, Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, MHP belediye meclis üyeleri, ilçe başkanları, delegeler ile partililerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Açılış konuşması ile başlayan kongre Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam ederken, divan seçimi yapıldı. Divan Başkanı İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, başkan yardımcısı Bedri Karataş, divan üyeleri olarak ise Emre Aydemir ve Mahmut Atmaca seçildi. Divan seçiminden sonra mevcut başkan Satılmış Karatağ bir konuşma yaptı.

"15 yıl aradan sonra belediye başkanlığı kazanıldı"

Satılmış Karatağ; "Partimiz 15 yıl aradan sonra tekrar belediye başkanlığını kazanarak büyük başarıya imza atmıştır. Ayrıca İl Genel Meclisi'ne 1 üye belediye meclisine 8 üye kazandırmıştır. Gerçekleştirmekte olduğumuz MHP Osmancık İlçe Kongresi birlik beraberlik ve kucaklaşma kongresidir. Bu vesileyle bizlere bu kutlu davayı miras bırakan büyük devlet adamı Türk milletinin başbuğu merhum Alparslan Türkeş'i rahmetle anar bize emanet ettiği bu kutlu davayı onun bıraktığı yerden en güzel şekilde sonsuza kadar götürmeye karlı olacağımızı belirtmek isterim. Bu kongre bir bayrak yarışıdır. Yeni bir yönetimle bu bayrağı devredene kadar bayrağımızı en iyi bir şekilde taşıyacağımız konusunda yönetim kurulunda yer alan arkadaşlarımızla birlikte kararlılığımızı ifade ederim." şeklinde konuştu.

MHP'nin kongreleri birliğe beraberliğe davettir"

MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak'ta; "MHP'nin kongreleri birliğe beraberliğe davettir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kongreleri bir siyasi partinin yasal bir zorunluluğu yerine getirmesi prosedüründen daha çok anlam ifade etmekte, çok daha büyük içeriğe sahiptir.

Bu gün burada gerçekleştireceğimiz kongremiz Osmancık'ın devletine, milletine karşılıksız sevda akdinin yeniden ilanından başka bir şey değildir. Milliyetçi Hareket tüm teşkilatları ile birlikte bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin ortağı koyduğu Cumhur İttifakı iradesiyle Türk Devleti'nin 2023 lider ülke Türkiye hedeflenen yolda taş olmaya, toz olmaya, toprak olmaya talip olmalıdır. "dedi.

'Osmancık MHP'nin yeni yönetimi'

Yapılan ilçe kongresiyle yeniden seçilen Satılmış Karatağ başkanlığında Osmancık MHP'nin yeni yönetimi şu isimlerden oluştu; Mahmut Şevket Boztepe, Sadık Koç, Muammer Demir, Özcan Özalp, Fazlı Çıtırık, Özkan Özçelik, Ruhi Solak, Abdullah Akkoca, Osman Karaçırak, Muttalip Aydın, Sinan Kaya, Cemal Çıplak, Mustafa Çıtakoğlu, Bayram Arslan.

Kongrede ayrıca 44 kişiden oluşan İl Kongresi Delegeleri de belirlendi. - ÇORUM

Osmancık, Kongre, Çorum, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 17:38 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Osmancık'ta tek aday, tek listeli kongre - Son Dakika


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