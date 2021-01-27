MHP Osmaneli İlçe Başkanlığından barınaktaki hayvanlara mama desteği - Son Dakika

Osmaneli MHP İlçe Teşkilatı tarafından barınakta yaşayan hayvanlara yem desteği sağlandı.

İlçe Başkanı Hasan Eroğlu ile teşkilat üyeleri, Osmaneli Belediyesi Hayvan Barınağını ziyaret ederek yem bağışında bulundu.

Barınak Sorumlusu Veteriner Teknikeri Bahadır Kaya'dan çalışmalar hakkında bilgi alan heyet, bazı hayvanları besledi.

Eroğlu, barınağın hayvanlara yuva olduğunu ifade ederek, "Barınağımızda hayvanlar özenle bakılıyor, gelip gördük. Hayvanlarımıza yem desteğinde bulunmak istedik. Buradaki çeşitliliğin artması da gerekir, çocuklarımız için burası güzel bir alan olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.