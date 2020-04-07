MHP Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker,

Çeliker sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "MHP Genel Başkan Yardımcımız Feti Yıldız beyefendi COVİD -19 teşhisiyle değil, kendisi negatif çıkmıştır. Yanında görevli bir arkadaşımızın pozitif çıkması sebebiyle tedbiren karantina altına alınmıştır" dedi. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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