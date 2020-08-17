MHP Pamukkale ve Merkezefendi ilçe kongresi yapıldı - Son Dakika

MHP Pamukkale ve Merkezefendi ilçe kongresi yapıldı

Denizli'de MHP Pamukkale ve Merkezefendi ilçe kongreleri yapıldı.

Denizli'de MHP Pamukkale ve Merkezefendi ilçe kongreleri yapıldı. Kentte bir düğün salonunda yapılan MHP Pamukkale İlçe Başkanlığı 3. olağan kongresi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan Başkanlığını MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan'ın yaptığı kongrede, ilçe faaliyet raporu ve bilanço okundu. Tek listeyle gidilen kongrede mevcut başkan Mehmet Ali Yılmaz tekrar Pamukkale ilçe başkanlığına seçildi. Merkezefendi ilçe kongresinde ise mevcut başkan Mehmet Altıntaş güven tazeledi.

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 09:27

Kaynak: AA

Son Dakika

Quique Setien ile yollarını ayıran Barcelona, Ronald Koeman'ı teknik direktörlüğe getirdi

Talihsiz adam, iki grup arasındaki kavgayı ayırmak isterken can verdi

30 büyükşehirdeki en başarılı ilçe belediye başkanları anketi! İstanbul'dan bir isim var

Lüks aracıyla kaza yapan Barcelona'lı Arthur'un alkollü olduğu ortaya çıktı

Hamile eşini karnına tekme atarak döven Suriyeli koca, kendini böyle savundu: Bana bağırdı

Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı

Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti

Salda Gölü'nden kil alanlara 392 lira ceza uygulanıyor

Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu

Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı

Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD'de kayıtlara geçti: 54,4 derece

Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Andrea Pirlo'nun yardımcısı oluyor

Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı